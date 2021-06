Võttes arvesse senist meediakajastust ja inimeste kommentaare nende lugude juures, jääb paraku mulje, et ühiskonnas valitseb (veel) ­mainitud suhtumistest esimene. “Lollidelt tulebki raha ära võtta,” ütleb nii mõnigi. Petta saanud inimesed teavad, et nii mõtlevad väga paljud. Niisamuti on sellega kursis kurjategijad, kes saavad olukorra enda kasuks pöörata: olgu nende tekitatud kahju kui tahes tõsine, üldsus näitab ikka näpuga ohvri poole.

Järgneval kuuel leheküljel rulluvad lahti ­inimeste avameelsed lood, millest ehk selgub, kui eriilmelised on need petuskeemid, kuidas kelmid oma ohvreid mõjutavad ning millised on nende skeemide ohukohad ja ühisosad.

Peame põhjendatuks pühendada tavapäratult suurt leheruumi ühele teemale, kuna enamasti on interneti- ja telefonikelmusi kajastatud politsei operatiivinfo põhjal, mille lakoonilisus jätab ruumi ohvri naeruvääristamiseks. Peale selle niisuguste kelmuste arv aasta-aastalt aina kasvab. Teemale lisab aktuaalsust seegi, et peagi saavad väga paljud eestimaalased kätte raha teisest pensionisambast, mis petiseid kahtlemata elavdab.

Otsisime kelmuste ohvreid ja palusime neil enda kogetut jagada, toomaks välja, kui nüansirohked ja läbimõeldud võivad petuskeemid olla. Meie ja lugejatega jagatu põhjal võime kõhklemata ja kindlas usus öelda, et pettasaamisel ja rumalusel pole vähimatki seost. Kelmuse ohvriks võib langeda igaüks. Kelmid on nutikad ja nende skeemid ongi ehitatud leidma üles inimeste haavatavad küljed. Iga inimese jaoks leidub mõni skeem, mis tema peal töötab. Kui petis peaks sattuma meie teele hetkel, kui oleme nende jaoks nii-öelda emotsionaalselt kättesaadavad, on tõenäosus lõksu langeda suur.

Pealegi, teisi usaldada ja inimestes head näha on inimlik, paraku kasutavad kelmid seda ära.

Ohvrite rumalaks sildistamine annab soodsa pinnase häbile ja hirmule, mida kannatanud tunnevad. Tihtipeale kammitseb see neid ega ­lase oma looga välja tulla ja abi otsida. Ometi on just rääkimine ja abi küsimine olulised, pääsemaks lõksust, kuhu nad on sattunud, ja leidmaks olukorrale lahendust ja endale vajalikku toetust.