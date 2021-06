Suvepealinnas langes paar inimest röövi ohvriks

Samal päeval sai politsei teate, et mõni päev varem võttis 74aastane mees suvepealinnas sularahaautomaadist raha välja, kuid sealt lahkudes järgnes mehele teadmata isik, kes teda ründas ja varastas jope taskust 600 eurot.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku Liivi Reinholdi sõnutsi ei ole praegu alust arvata, et need oleksid ühe ja sama isiku toimepandud kuriteod, kuid uurimine on alles alguses. Niisamuti ei ole kedagi kummaski kriminaalasjas kahtlustatavana kinni peetud.