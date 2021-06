Andres Metsoja: Kliimaeesmärkide edukas täitmine vajab Eesti inimeste tuge

Tellijale

Eesti energiajulgeoleku märksõnadeks võiks pidada tugevat ja paindlikku taristut, säästlikku majandamist, mitmekesiseid energiaallikaid ning häid ühendusi teiste Euroopa Liidu riikidega. Samal ajal on väga oluline, et Eesti kohalikud kogukonnad ühes meie inimestega mõistaksid, miks me riigi tasandil mingeid kindlaid valikuid või otsuseid langetame.

Inimeste keskkonnateadlikkus on suurenenud ja üha enam pööratakse tähelepanu sellele, millist energiat me tarbime ja kuidas seda teeme. Samal ajal jookseme liigagi tihti rappa sellega, et üritame vastandada majanduse konkurentsivõimet puhtale elukeskkonnale või energiajulgeolekut kliimaeesmärkide saavutamisele. Väidan, et need eesmärgid ei ole vastandlikud. Nad muutuvad vastandlikuks ainult siis, kui meie ambitsioonitase on liiga madal.