Gümnasist ja politseinik kohtusid talutoas

“Meie klubi selleaastane stipendiaat on tüdruk, kes julgeb unistada suurelt,” rääkis Zonta Pärnu klubi president Tiia Ööpik, alustades Kose tutvustamist üle riigi kohale sõitnud ühingukaaslastele. “Ta unistab tulevikus kogu maailma positiivsest mõjutamisest, tahab õppida rahvusvahelisi suhteid ja töötada ÜROs ja oma unistuse teostamist on ta juba alustanud. Ta õpib Sütevaka humanitaargümnaasiumis, on osalenud edukalt paljudel aineolümpiaadidel. Ta on Pärnu noortekogu esimees, teeb teadusteatrit, nõustab noortevolikogusid, on õpilasvahetuse vabatahtlik.”