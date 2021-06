Meie kultuur soosib alkoholi liigtarvitamist ja eestlaste seas on levinud arvamus, et joomine on normaalne. Teinekord ei tunne inimesed alkoholisõltuvust või ohtlikul tasemel tarvitamist seetõttu äragi. Kui inimesel on kahtlus, et tema alkoholi tarvitamise sagedus või kogused on kontrolli alt väl­junud, kuid ta pole kindel, kas see on juba ohtlikul tasemel või mitte, soovitan teha AUDIT-testi. See on inter­netis vabalt kättesaadav kümne küsimu­sega test, mis aitab oma alkoholi tarvitamist objektiivselt hinnata.