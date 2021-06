Kangru talu peremees Peeter Kangruoja hõikas täna pärastlõunal, nähes, et ajakirjanik ühes fotograafiga on turule jõudnud, et jäime hiljaks. Tema müüs juba hommikul umbes kella 9 ajal ära viimased eestimaised maasikad, mida oli turuletile toonud umbes 11 kilogrammi.