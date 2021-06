Möödunud aastal suvepealinna turismiasjaosaliste koostöös sündinud, nüüdseks kogu Eestis standardina kasutatava kvaliteedimärgise süsteemiga liitunud teenusepakkujad – spaad, hotellid, ürituste korraldajad – kinnitavad, et on üksikasjalikult läbi mõelnud, mida nad teevad selleks, et nende külastajad tunneksid end võimalikult turvaliselt. Vastutus ei lasu üksnes korraldajal, väga palju sõltub ürituste külastajatestki: tegu on kõigilt osapooltelt mõistvat ja vastutustundlikku suhtumist eeldava kogukondliku kokkuleppega.

Kahe Silla klubi taotles märgist põhjusel, et spordiüritusedki – kui nad just virtuaalsed pole – soodustavad rahvakogunemisi ja arvukalt kontakte. Seni polnud ükski Eesti spordiklubi ega jooksuüritus sellist tunnustust pälvinud. Märgise esitlemisega soovitakse tarbijale-jooksuhuvilisele kinnitada, et keerulisest ajast hoolimata on turvaline kontaktne jooksupidu taas võimalik. Projekti eesmärk on veenda väga ettevaatlikuks muutunud inimesi jooksurajale kiiremini tagasi pöörduma, et seeläbi rahvajooksud mõõnast välja tuua.

Märgise saamisele eelnesid konsultatsioonid korraldusmeeskonnas, Visit Pärnu ja teiste huvigruppidega. Rida põhimõtteid arutati läbi terviseameti Lääne regiooni esindajaga, tulemiks spordiklubi koroonaviiruse tõrjumise plaan.

“Meil Visit Pärnu tiimis on väga hea meel, et Pärnu linna ja kogu Lääne-Eesti liikumisharrastuse sünonüümiks kujunenud spordiklubi saab esimesena turvalisust tõendava märgise,” lausus kvaliteedisertifikaate väljastava Pärnu linnavalitsuse turismiarenduse spetsialist Ave Lääne. Tema sõnutsi pole märgis klubi jaoks pelgalt kaunis embleem, sest selle kandmisõiguse taga on reaalselt rakendatavad ohutusmeetmed.

Lääne avaldas lootust, et niisugune turundustegevus veenab osalejaid kiiremini rajale naasma. “Märgis kinnitab korraldaja teadlikkust, et viiruseoht püsib. Ohutu liikumise tagamisel on niisama kandev roll osalejatelgi,” märkis turismiedendaja, rõhutades, et ohutuse tagamisel lasub vastutus kõigil asjaosalistel.

Turvaline spordiürituse korraldamine saab alguse tiimi ja osalejate vahelisest kommunikatsioonist: sel põhjusel edastatakse iga spordiürituse eel sel hetkel vajalikud juhised, võttes aluseks ametkondade soovitused ja ohuhinnangu. Rõhku pööratakse isikukaitsevahenditelegi: võistluskeskustes on piisavalt desovahendeid, soovijad saavad maski ning vajadusel kohandatakse teenused ümber.

“Ehkki poolteise aasta pikkune korralduspaus saab nüüd läbi, on spordikorraldajatel tükk tegemist, et reel püsida ning kliendid rajale tagasi meelitada,” tõdes spordiklubi liikumisürituste peakorraldaja Vahur Mäe. “Tõenäoliselt võtab taastumine aega, ent Pärnus tuule tiibadesse saanud turvamärgise kontseptsioon on üks võimalusi, kuidas avalik sektor koos turismivaldkonna asjaosalistega – on ju nendeks sporditurismi soodustavate liikumisürituste korraldajadki – inimestesse kindlustunnet süstida saavad,” arvas Mäe.