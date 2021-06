Osa varem Päikeseloojangu festivali nime all toimunud üritusi kolis eelmisel aastal Häädemeeste Hää kavva. Sestap leiabki festivali kodulehelt nüüd peamiselt just väikseid muusika- ja teatrisündmusi. Nende seas näiteks Kabli aidas etenduv seikluslik perelavastus “Ernesto küülikud”, mida suure õhinaga ootab ka festivali peakorraldaja Kadri Leivategija. “Suurepärane, hoolimist ja armastust süstiv tore lastelavastus, mida tasub kogu perega vaadata. Olin ise vaimustuses, kui seda Tartus nägin,” kiitis ta. “Oleme pidanud hästi oluliseks, et peredel oleks midagi koos teha ja millestki vaimustuda.”