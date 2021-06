Pisikesed kunstnikud kingivad suvepealinlastele maalitud pingid

Pärnu kunstide kooli lapsed ja juhendajad möllasid eile ja üleeile Esplanaadi tänaval pintslite ja värvidega, et kinkida suvepealinlastele omanäolised kunstipingid. Uut ilmet võttis kokku kolm ­pinki, igal omamoodi kujundus. Sel ajal, mil Pärnu Postimehe fotograaf maalijate juurest lahkus, oli peaaegu valmis juba kaks pinki. Piltnikule jäi esiti silma ase, kuhu maalitud hunt, taustal kõrgumas kuused: “Mõtlesin, et see polekski nagu laste tehtud.”