Mopeediga teelt välja sõitnud ja raskeid vigastusi saanud alaealine ei kandnud õiget kiivrit

“Juhil oli jalgrattakiiver, mis paraku ei paku sõitjale kaitset, sest kaitseb inimese pead vaid osaliselt. Mopeediga sõites on kiirused suuremad kui jalgrattaga ning seetõttu on kohustuslik kasutada spetsiaalset mootorratta kaitsekiivrit. See aitab tagada sõitja turvalisuse, sest on valmistatud tugevamast materjalist ja katab nii pea kui näo,” selgitas Pärnu politseijaoskonna avariipolitseinik Marko Maidlas. “Mootorrattakiivril on ka visiir, mis pakub kaitset sõitja silmadele sõltumata ilmastikuoludest.”