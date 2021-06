“Kui näiteks midagi oli kaardile märkimata jäänud, mõni pood või öömaja, või kui mõni vaatamisväärsus oli valesse kohta märgitud. Seda tuli paaril korral ette,” meenutas rändur. Ta kinnitas, et julgeb uut matkateed kõigile soovitada: varasemaltki märkimisväärse kogemusega matkahundina sattus temagi ikka ja jälle sellistele lõikudele, mis Eesti loodust täiesti uue nurga alt näitasid.

Merle Rallmann on rännanud nii üksi kui kamraadidega, ent leiab, et üksi rännates näeb rohkem. FOTO: Mailiis Ollino

Rallmann meenutas saates, et sellise ettevõtmiseni jõudis ta täiesti juhuslikult ega pidanud esiti üldse plaani sügisest kevadeni pea igal nädalavahetusel matkateed ette võtta. Kuid ta tunnistas, et ju oli rännukihk suur. Varem oli ta juba neljal korral läbinud erinevaid Camino de Santiago palverännuteid, pikim neist tuhande kilomeetri pikkune ning plaan oli eelmiselgi aastal minna. Paraku jäi see kavatsus aga koroona tõttu katki, mistõttu tuli lihtsalt asendustegevus leida.