Lumelaudur Ken Põllu teekond tagahoovi lumehunnikust Austria liustikele

Millega te Austrias tegelete?

Elu mõttes lumelauasõit ja töö on sellega seotud. Me ehitame ja hooldame lumelauaparke.

Kas töö on pigem füüsiline või nõuab planeerimistki?

See on tiimitöö. Kõik on ära jaotatud. On pealik, kes vastutab selle eest, milline kõik välja nägema hakkab, peale selle veel traktorijuhid ja labidamehed ehk shaper’id. ­Minu töö on olla labidamees.