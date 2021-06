Pärnu uus sild sai ehitusloa

Linnavalitsus kavatseb lähinädalatel välja kuulutada riigihanke, et sügisel ehitusega alustada. Silla tõenäoline valmimisaeg on 2023. aasta suvi.

Pärast Raba–Laia silla valmimist, ligikaudu viie aasta pärast on plaanis ümber ehitada Kesklinna sild. Kuigi ajakirjanduses on kõlanud väiteid, et Kesklinna sillal lõpetatakse autoliiklus, ei vasta need tõele. Sild ehitatakse ümber nii, et selle äärtes laieneb jalakäijate ja muude kergliiklejate ala, autotee jääb kahe sõidurea laiuseks.