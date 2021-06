Raamatukogu kutsub lapsi rannamelu keskel lugemagi

Selline ettevõtmine on tänavu mõeldud just 7–12aastastele lastele. Raamatukogu on kokku pannud lõbusa voldiku, kus pimesi näpuga rannakarpe tabades saab ülesande lugeda teemale vastavat paberkandjat. Nii leiab ülesande­lehelt rannakarbid, nagu “suvine seiklus”, “hästi nunnu raamat”, “mere peal ja mere ääres”. Kokku on raamatukogu välja mõelnud 13 teemat, mille kohta on lasteosakonnas raamatut kerge leida. Lahendajal tuleb valida neli teemat.