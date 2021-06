In memoriam Karl Pajumäe

Pajumäe teene oli tulemusrikas ja kauaaegne töö noorte treenimisel ja kasvatamisel. Ta alustas Vändras maadlustreenerina 1965. aastal ja tegi seda 2016. aasta kevadeni. Viimased viis aastat on Pajumäe elutöö ehk maadlusklubi eestvedamisega jätkanud tema õpilased Mario ja Helary Mägisalu. Vendade kõrval juhendas ta näiteks Harri Timbergi, Meelis Mäekallet ja Alo Toomi.

“On olnud au üle võtta selliselt treenerilt elutöö ja jätkata seda teed, mis ta rajanud on. Karl jõudis ära näha ka oma õpilaste EMilt võidetud medalid. Karl oli see, kes sisendas meisse teotahet ja ettevõtlikkust, et kõik, mis ette võtta, peab saama tehtud. Ei ole varianti, et ei saa. Hoiame Karli tehtud tööd au sees ja proovime jätkata vähemalt sama edukalt,” kinnitas Suure Karu Poegade treener Mario Mägisalu.

Eesti maadlusliit valis Pajumäe 2003. aastal parimaks kadettide ja 2006. aastal parimaks juunioride treeneriks Kreeka-Rooma maadluses. Eesti kultuurkapitali Pärnumaa eksperdigrupp tunnustas 2004. aastal Pajumäed kui spordivaldkonna edendajat. 2010. aastal tunnustas Vändra alev Pajumäed alevi kõrgeima autasuga Vändra Tungal. 2016. aastal pälvis maadlustreener Vändra valla aastate teo tunnustuse.

Karl Pajumäe (04.10.1941–11.06.2021). FOTO: PP

“Me istusime trennis mati peal maas ja jutustasime ning Karl lausus: “Ka see, mis me hetkel teeme, on treening!” Ta lood olid niivõrd motiveerivad, et sa ei suutnud enam maas istuda, vaid tahtsid kohe hakata trenni tegema,” meenutas Vändra klubi esimaadleja ja Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist Helary Mägisalu oma esimest juhendajat.

Pajumäe oli kolme lapse isa, viie lapse vanaisa ja kolme lapse vanavanaisa. “Vanaisa eeskujul asutasin 2014. aastal oma kodulinnas Sauel spordiklubi – olen vist ka tahtnud olla natukene selline tema moodi kangelane oma kodukohas. Kogenud omal nahal, kui raske on millegi uue alustamine ja samas jätkuv tegutsemine, on mul tõesti ääretult hea meel, et vanaisa elutöö elab tänu tema õpilastele edasi,” rääkis teeneka treeneri lapselaps Nils Joonas Põldme.

“Igast poisist ei tule maadlejat, aga igast poisist peab saama mees. Maadlus teeb poisid tugevaks ja edasi on neid lihtsam treenida ükskõik millisel spordialal,” on Karl Pajumäe öelnud.

Puhka rahus!