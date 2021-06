Märgised aitavad leida ehedaid ja loodussõbralikke turismiettevõtteid

Üks turismiettevõtte kestlikku tegutsemist kinnitavaid kvaliteedimärgiseid on rahvusvaheline ökomärgis Green Key, millega on liitunud ligemale 3500 ettevõtet 65 riigist ja mille paar nädalat tagasi said kaks Pärnu ettevõtet: villa Wesset ja Teis­pere talu.

Green Key ehk Roheline Võti on tarbijamärgis, mis ütleb tarbijale, et ettevõte on pühendunud kestlikule tegutsemisele. See on rahvusvaheliselt kasutusel 1994. aastast kui turismi­ettevõtete juhtstandard keskkonnahoius.