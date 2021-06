Segadus kriisilaenude andmisega võib viia MESi ümberkorraldamiseni

Auditiaruandest selgub aga, et MES on mitmel juhul jaganud koroonakriisi mõjude leevendamiseks mõeldud laenuraha ettevõtetele, mis kriisi mõju ei täheldanud või nägid mõjuna üksnes seda, et pank ei laena neile raha. Samuti ei tehtud laenu andes tihti­peale selgeks, kas selle vajaduse tingis just COVID-kriis.