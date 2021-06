Valter Parve: “Läksin mina, läksin mina läbi külatänava...”

Pärnu Postimees oli nii lahke ja avaldas oma 1. aprilli numbris mu kirjutise „Vihalaulud põlu alla!“. Kuupäeva vaadates võiks ju arvata, et tegemist oli naljalooga, aga see ainult tundub nii. Otsustage ise: esimene tolles ärakeelatavate laulude reas oli „Meil aiaäärne tänavas”, kus ju muu hulgas juttu sellest, kuidas lille-rohuga mängiv lapseke peab kõik sinnapaika jätma ja vanataadi sundimisel ära magama minema. Euroopaliku lastekaitse seisukohalt on see täiesti lubamatu teguviis – ainult kohus võiks ennastjuhtiva lapse õigusi miskitpidi piirata.