Ringrajal tuleb põnev nädalavahetus

Seitsmendat aastat toimuval suurvõistlusel on starti oodata üle 120 auto. Pealtvaatajate ette rivistuvad võimsad Lamborghinid, Porsched, BMWd, Hondad, erinevad GT Open autod, Chevrolet Camarod, Peugeot’d, CUPRAd ning Historicu vormelid.

“Kogu võistluste aja on avatud service park, kus saab lähedalt uurida, kuidas masinaid võistlusvalmis sätitakse,” lubas ürituse korraldaja Martin Miilberg ja lisas, et stardijoonele on oodata suurt hulka Eesti kiiremaid võidusõitjaid ning ajalooliste vormelautode taltsutajaid.