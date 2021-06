Kohvikupidaja Anneli Koppel: Sa jääd ellu, kui oled valmis muutusteks

End tabanud probleemidest ja leitud lahendustest kõneleb Anneli avameelselt. Ehk julgustab tema lugu samamoodi eluraskustesse sattunuid, et sellegipoolest on võimalik muremäed ületada ja unistused täide viia.

Kust tuli julgus teha kohvik 300 elanikuga külla?

Lapsed nimetasid mind hamstriks, manitsedes: “Ema, sa oled hull! Ema, miks sa korjad neid? Meil on liiga palju asju!” Ma ei osanud neile selgeks teha, et tean: neid läheb vaja. Nüüd nad saavad aru.

Enne kohvikut oli mul firma mitu aastat, valmistasin loodustooteid. Lapimaal käisin koolis, õppisin loodustoodete spetsialistiks. Olen teinud siirupeid, teesid, tinktuure, salve. Kuna see ettevõtmine oli paisunud nii suureks, ei saanud ma enam kellegi kööki rentida, mul oli vaja suuremat. Esialgu oligi plaan, et saan siia vanasse koolimajja oma köögi, lao, avan poe ja teen väikese kohviku. Aga näete nüüd, mis sellest väikesest kohvikust on tulnud! See on varsti juba nagu restoran.