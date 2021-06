Johanna Roos: Terve mõistus – mis see on?

Invakaart – tõend liikumis- või nägemispuudega inimesele või lihtsalt sinilillesinine kartong laisale ja isekale autojuhile? Kolmapäevane Postimees kirjutab: “Pooled invakaartide kasutajad osutusid terveteks inimesteks /.../, üks sõidukijuht kutsuti politseisse aru andma surnud inimese nimel oleva invakaardi kasutamise pärast.” Ent minu peas hakkab seepeale vasardama mõte: terve mõistus – mis see siis on? Igal juhul ei ole seda inimesel, kes arvab, et kuigi ta on terve, võib ta end ise pandud diagnoosiga mõnusalt invakohale sättida.