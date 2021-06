Galerii moodustab osa loovpealinnast, milleks kohalikud loomeinimesed soovivad Pärnut kujundada: nii nagu loovlinnak on ka galerii üks lüli suurest loovpealinna kontseptsioonist. Idee on, et Pärnust saaks esiti sel suvel koht, kuhu kõik loovad inimesed üle Eesti kokku tulevad, ent pikemas perspektiivis loodetakse kummutada arusaam, nagu vajuks Pärnu suve lõpuga talveunne. Sestap pole galerii ainult koht, kus kunsti nautida, vaid ka keskkond, kus korraldada sündmusi, töötube, arutelusid ja koosviibimisi.