Ilm kisub kuumaks. Mõnusa olemise kõrval ei tasu unustada ohutust

“Selleks, et kuumus liiga ei teeks, tasub kanda heledaid riideid ja peakatet, keskpäeval püsida varjus ja hoida aknad suletuna, sest väljas on õhk palavam kui toas. Palavaga tasub juua rohkesti vett, sest keha vedelikukadu on suurem kui tavaliselt,” rääkis päästeameti vastutav korrapidaja Meelis Mesi.

Kuna viimased nädalad on olnud soojad ja kuivad, on loodus tuleohtlik. Ilmateenistuse tuleohukaardi andmetel valitseb praegu Eestis keskmine ja suur tuleoht, mistõttu peab järgima kõiki tuleohutusreegleid, sest tulekahju puhkemiseks piisab vähesest.

Ohutust tuleb meeles pidada ka veemõnusid nautides. “Suplema tasub minna juba eelnevatest aastatest tuttavasse kohta. Kindlasti tasub ujuma minna koos sõbra või lähedasega, et vajadusel oleks abi lähedal. Kõige kindlam on ujuda kalda lähedal, nii et jalad põhja ulatuksid. Iseäranis tähelepanelikult tuleb rannas jälgida lapsi, sest nende ohutunnetus on sageli nõrgem kui täiskasvanutel. Seetõttu tuleb lastele juba aegsasti selgitada veega kaasnevaid ohte,” ütles vastutav korrapidaja. Unustada ei tohi tõsiasja, et alkohol ja vesi ei käi kokku – suplejale võib saatuslikuks saada isegi väike kogus lahjat alkoholi.