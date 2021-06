Loomahuvilise teekond Pernova loodusmajast džunglisse

Rääkige palun oma kollektsioonist. Mida te kogute?

Võiks öelda, et mul on zooloogiline erakollektsioon. Ma kogun põhiliselt putukaid. Praegu, loomaaiatöö kõrvalt teen seda vähem: aega pole. Aga mind on alati huvitanud igasugune loodus. Ma olen väiksest peale kogunud puuseeni, taimi. Mul on kodus igasuguseid mineraale, teokarpe ja muudki huvipakkuvat.