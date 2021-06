Läinud aasta kevadest on Pärnu koos ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse ja kuue teise Eesti piirkonnaga osalenud roheliste sihtkohtade näidisprojektis, et teha need piirkonnad maailmas tuntuks kui keskkonnahoidlikud ja kestlikud turismisihtkohad.

Mullu pääsesidki kõik projektis osalevad Eesti paigad maailma 100 rohelise sihtkoha hulka, kuid nimekirja jõudmine oli esimene etapp: selle kevadeni analüüsisid Green Destinationsi keskkonnaaudiitorid põhjalikult sihtkohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Pärnul tuli täita 100 kriteeriumist koosnev raport ja seda kaitsta – selle põhjal valmis hinnang.

Arendusvajadusena tõid audiitorid Eesti sihtkohtade puhul esile vajaduse seirata pidevalt turismi mõju loodusele, kõige enam kiideti kultuuripärandi säilitamist. Nagu kvaliteedimärkide puhul ikka on tegu järjepideva tööga – et taset hoida või tõsta, on sihtkohal vaja kahe aasta pärast läbi teha uus audit.

“Sihtkohtade terviklikul hindamisel on väga selgelt näha, kuivõrd põimunud on eri eluvaldkonnad ja kui oluline on, et probleemid ei kukuks ametkondade vahele,” selgitab EASi turismiarenduskeskuse juhataja Liina Maria Lepik.

Näiteks on kestliku turismi arendamiseks tarvilik hinnata, kui suure osa moodustavad liiklusvoost külastajad, arvestada tuleb kogukonnaga, innustada kohalikke turismiettevõtteid vett ja energiat säästma, suunata külastajaid ülekasutatud aladelt mujale.

“Rahvusvahelisi audiitoreid ei huvita, kas mõni valdkond on keskkonnaameti või linna kureerida või pole see õieti kellegi vastutusalas, oluline on tulemus. Green Destinations annab sihtkohale väga hea võimaluse näha tervikpilti ning teadmise, kus survestada koostööprojekte, et kogu sihtkoha huvides tarvilikud asjad tehtud saaks,” märkis Lepik.