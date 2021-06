Urmas Saard: Ärge jumalapärast heisake lippu lihtsalt kohustusest, mida tegelikult pole

„Tahaks väga näha, kui palju heisatakse Eesti lippe võidupühal ja jaanipäeval, mis on kohus­tuslikud lipupäevad,” kirjutab Lüdig repliigi viimases lõigus. Kuid siinkohal austatud seltsi liige eksib hoolimata oma siirast soovist, et lipupäevadel peaks sinimustvalge lehvima kõikjal. Lugedes Eesti lipu seadust, ei leia me sõnagi säärasest kohus­tusest, küll aga õigusest.