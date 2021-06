Kvalifikatsioon Pärnatil nurjus: 602 silma, millega ta sai duellideks 41. asetuse, on 58 pügala võrra vähem tema tunamullusest 70 meetri harjutuse (72 noolt) Eesti rekordist. Nagu Pärnat eile pärast turniiri tunnistas, andis pinge kvalifikatsioonis tunda ja ta tegi tehnilisi vigu.

Niisiis pidi pärnakas väljalangemisvõistlusel näitama väga head laskmist, et pingereas üles rühkida. See 1/8-finaali jõudnud Pärnatil õnnestus, kuid olümpiale pääsemiseks vajanuks ta veel ühte või kahte duellivõitu. Nimelt said olümpiapileti kõik sellel turniiril poolfinaali jõudnud sportlased ja üks veerandfinaalis kaotanutest, kes kogus teistest lüüasaanutest enam punkte.