Igal aastal põhjustavad joobes juhid üle 100 liiklusõnnetuse, mille tagajärjel inimesed saavad viga või kaotavad elu. Näiteks tabab politsei päevas keskmiselt 20 joobes sõidukijuhti ja iga päev tuleb kümneid teateid kahtlase sõidustiiliga autojuhtide kohta. Kusjuures eelmisel aastal kasvas veeõnnetuste arv ja juba kolmandat aastat järjest on üle poole uppunutest tarvitanud alkoholi.

“Politseitöös kuuleme joobes juhte kinni pidades kõikvõimalikke vabandusi, miks purjuspäi rooli istuti. Mõni püüab politseinikku ära rääkida öeldes, et jõi just keefiri või eelmisel õhtul kaks õlut. On neidki, kes tunnistavad, et olid seltskonnast kõige kainemad, et rooli istuda,” tõi liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe mõne näite igapäevaelust. Kullamäe sõnutsi võiksid kõrvalseisjad neis olukordades näidata selgroogu ja takistada purjus kaaslast rooli istumast, et süütuna näivast sõidust ei saaks surmasõit.

Kõik suplemisel uppunud eakad olid eelmise aasta andmete järgi kained ja kõik supeldes uppunud tööealised omakorda joobes. Viktor Saaremets, päästeameti ennetustöö osakonna juhataja

Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Viktor Saaremetsa teatel kujunes mullune taasiseseisvumisaja suurima veeõnnetuste arvuga aastaks. Ohtlikud on nii joobes vettekukkumine kui ujumaminek. Kusjuures vette kukkunute hulk on kasvanud, peapõhjuseks taas alkohol. “Kõik suplemisel uppunud eakad olid eelmise aasta andmete järgi kained ja kõik supeldes uppunud tööealised omakorda joobes,” rääkis Saaremets ja lisas, et kogu Eestis on uppunute arv ühtlaselt kasvanud, olgu veekogu tiik, järv, jõgi, meri või kraav.

Joobes mootorsõidukijuhi süül on viimase kolme aastaga kaotanud elu üle kümne inimese aastas. Suvel joobes juhtimisega kaasnevate liiklusõnnetuste arv kasvab, nii näitab statistika. “Selle suve liikluspilti võib mõjutada peale tavapäraste käitumisharjumuste piirangute leevenemine,” rääkis transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert Liis Sepp.

Inimkannatanutega õnnetusteni viivad eri riskitegurid, sealhulgas alkoholitarvitamine. Alkohol annab liigse enesekindluse, vähendab juhi reaktsioonikiirust ja koordinatsiooni, halvendab kiiruse-, aja- ja vahemaataju ning võimet neid hinnata.

Selle suve liikluspilti võib mõjutada peale tavapäraste käitumisharjumuste piirangute leevenemine. Liis Sepp, transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert

Kuigi 2020. aastal transpordiameti tehtud küsitlustes hindasid kõik vastanud joobnuna sõidukijuhtimist ohtlikuks, tunnistas nii mõnigi, et on juhtinud mootorsõidukit alkoholi või narkootilise aine mõju all või istunud autosse, mille rooli keerab joobes juht.

Teavituskampaania annabki praktilisi näpunäiteid, kuidas vältida puhkuste ja piirangute leevenemisega seotud alkoholi kuritarvitamist ning märgata seost enda ja kaaslaste riskikäitumisega. “Kui sul on kiusatus nädalavahetustel alkoholi juues lõõgastuda, proovi endale töönädala jooksul puhkepause anda. Sellega väldid pingete kuhjumist, mis võib riskikäitumiseni viia, kui oled joonud,” soovitas Peaasja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.