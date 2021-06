Nõnda iseloomustab kolleeg Heli Tammsalu sel nädalal 30 juubelit tähistanud Pärnu erakooli juhti ja õpetajat Jana Trinki. Viis, kuidas ta motiveerib inimesi, paneb nad tegutsema. Õpetajana pakub ta võimalusi avastada iseennast, teha valikuid, eksida ja leida uusi lahendusi. Tema laulustuudiosse võivad tulla kõik, kel huvi laulmise vastu. Tema mõte on, et kvaliteetne huviharidus peab olema kättesaadav igale soovijale, sest musikaalsus pole ainult kaasasündinud omadus, vaid seda on võimalik arendada.