Laevu ohustanud torpeedode ja meremiinide kogu on kahjutu, kuid kõnekas. FOTO: Silvia Paluoja

Metsa alt välja sööstnud tank T-34 on peatunud maantee ääres, nagu komandör oleks korraks mõtlema jäänud, kuhu edasi. Edasi lähevad need, kes on võtnud eesmärgiks külastada Hiiumaa militaarmuuseumi, mille poole raske lahingumasina toru näitab.