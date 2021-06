Lämbe ilmaga lõõtsuvad nii linnu­pojad kui inimesed. Mind on pannud aga imestama, et paljudel sulelistel on üle 30kraadises keskpäevakuumuses jaksu ennastsalgavalt laulda. See on otse­kui lõpuspurt, sest paljud lõpetavad tänavuseks hooajaks laulmise nädala pärast. Ööbikud ja paljud väike-kärbsenäpid on seda juba teinud. Seega on viimane aeg kuulata viimaseid kukkuvaid kägusid ja metsvinte.