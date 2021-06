Pärnu muulidele ei pääse mõnda aega

Kesklinna muulil alustati remondiga mere poolt ja töödega liigutakse kalda poole. Et ohutust tagada, on remonditööde ajal muulil liikumine osaliselt piiratud. Tööd kestavad augustini.

Pärnu linnavalitsus vahendab, et Tartu ülikooli mereinstituut on hinnanud muulide remonditöödeks sobivaks ajavahemiku juuni lõpust augusti alguseni, et mereelustikku võimalikult vähe häirida.