Pärnu jõe loodusväärtuste ja kalastiku taastamise eestvedajale Hans Sollile, keda president tunnustas, helistas Torist taluperenaine sõnumiga, et Tindisaarte ja tema kodu lähedal on nähtud suurtes parvedes seal kandis võõrast linnuliiki, kormorane. Nende toidulaud on Pärnu jões, neid on hirmuäratavalt palju ja nad on agressiivsed. Kas ei ole neist ohtu meie avatud kalateele? Kas ei saa nad haavata meie õnnestunud ühistööd?