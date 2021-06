Viimaste aastatega on Kajakate rida topelt kasvanud. Kui Pärnu Postimees kümme aastat tagasi Kajaka 60 aasta juubeli ajal Mändlaga intervjuu tegi, oli ansamblis tantsijaid 80 ligi, nüüd on neid üle 160 ja rühmade juhendajate-abiliste arvgi mitmekordistunud. Järelkasv ei teki üleöö, aga enda sõnutsi pole Mändla selleks pidanud ülearu vaeva nägema. Osa praegustest juhendajatest on Kajakas väiksest peale tantsinud, osa aga üles kasvanud Laine Mägi tantsukoolis, siis tantsujuhiks õppinud, selle kõrval rahvatantsu nuusutanud ja õpetavad nüüd mõlemal pool.