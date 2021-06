Kristina Kukk: Lapse esimene töökogemus olgu tore

Esile saab tõsta tööandjaid, kes arvestavad seaduses kehtestatud erisusi laste ja noorte palkamisel ja on valmis andma neile võimaluse teenida eakohase tööga omale taskuraha. Samal ajal paneb nördima, et Eestis on siiani tööandjaid, kes arvavad, et lapsi saab tööl ekspluateerida, pakkudes neile väiksemat töötasu, või koguni kasutada neid kui tasuta tööjõudu. Näitena saab tuua ühe kõrtsmiku tõdemuse hiljutises Eesti Päevalehe artiklis, et noori on hea tööle võtta, kuna neile saab vähem palka maksta. On väga oluline, et täiskasvanud – olgu siis tööandjana või lapsevanemana töötamiseks nõusolekut andes – mõistaksid, milline töö sobib lapsele. Me ei räägi siin ainult sellest, kas töö on füüsiliselt raske, vaid sellestki, kas see ohustab alaealise kõlblust.