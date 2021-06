Valter Parve: Jäämäed sulavad. Kuidas saame meie seda peatada?

Pärnus on mitu hea valikuga taaskasutuspoodi ja ühest sellisest saingi omale vajaliku, seda väga soodsa hinnaga. Nüüd polegi vaja minule mõnes arenguriigis selle tarvis puuvilla kasvatada, kangast kududa, uut särki õmmelda ja seda meritsi või muud moodi tuhandete kilomeetrite tagant siia sõidutada.

Suur hulk teadlasi (on vastuvaidlejaidki) väidab, et kliima soojeneb väga kiiresti ja oodatavad tagajärjed puudutavad meid kõiki: merevee tõus, tormide sagenemine, toidutootmiseks sobiva põllumaa kahanemine, kliimapagulus. Selle kõige üks põhjusi on ületarbimine ühes raiskamisega. Igaüks saaks sellele oma tagasihoidlikul moel vastu hakata.