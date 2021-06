Heiko Leesment: Kes ja millal vajab nügimist?

Oma kevadel Tallinna ülikoolis kaitstud magistritöös “Nügimine kui võimu ja valitsemise tehnoloogia” proovin selgitada võimu toimimist. Seda 20. sajandi ühe suurema ühiskonnateadlase Michel Foucault’ vaatenurgast, kelle põhiseisukoht on see, et inimeste ja võimu vaheline suhe on relatsiooniline. Hästi lihtsalt öeldes kohtleb võim meid täpselt nii, nagu me seda ise tellime, ja teisalt peegeldub rahva tegemistes võimu enda tellimus rahvalt.

Vabadus ja võim käivad käsikäes. Piiranguvastaseid meeleavaldajaid rünnanud korrakaitsjad on Foucault’ vaatenurgast just see politsei, mille oleme ise selle võimu subjektidena ellu kutsunud ja mida elus hoiame. Selle aktsepteeritavust kinnitab fakt, et keegi ei pea niisuguse käitumise pärast tagasi astuma. Eelmainitud valesti parkijate süsteemne “terveks” trahvimine on relatsioonilise võimusuhte väljendus, aga lokaalsel tasandil. Ometi on sellisel moel inimeste mõjutamisse kirjutatud üks suur viga, mida kohe selgitan.