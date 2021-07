Kihnus hättasattunu jõuab paadiga kiiremini üle kui kopteriga

Kihnlased arvestavad, et paadiga oleksid nad hädalise saanud paarikümne minutiga üle vee toimetada Munalaiu sadamasse sinna vastu kihutanud Pärnu kiirabi autoni ja enne kella 22 olnuks ta Pärnus haiglas. Patsient lennutatakse Põhja-Eesti regionaalhaiglasse (PERH). Õnneks on tegemist kergemakujulise insuldiga.

See on näide 20. juuni õhtust, kuid neid võiks tuua ridamisi küsimusega, mis peaks juhtuma, et riik, valitsus või riigikogu näeks eelarves ette raha Kihnu sadamas paikneva kanderaami mahutava, pealt kaetud ja turvalise kiirpaadi ostuks.