Haiglas taastus osa rutiinist

Pärnu haiglasse tulles tuleb patsientidel jätkuvalt uksel läbida triaaž, käsi desinfitseerida ja siseruumes kanda maski neil, kel on respiratoorsed sümptomid. Teistel patsientidel ja külastajatel pole kirurgilist maski avalikes ruumides vaja kanda.

Haiglaravil patsientidel on eilsest lubatud osakonna piires liikuda, sealjuures puhketubades. Ka tohib einet võtta söögitoas.

Endist viisi on keelatud oma osakonnast meditsiinipersonali loata lahkuda, see kehtib nii R-kioskisse kui õue mineku puhul. “Erandkorras on patsiente külastada võimalik, aga seda vaid kokkuleppel raviarstiga,” sedastas Suhhostavets.