Üle aasta olen püüdnud Met­sa 15 parkla probleemile lahendust leida. Seal alatasa parkivad raskeveokid häirivad elurajooni rahulikku elu. Mitu korda on linnavalitsus andnud lootust, kuid kahjuks on see kaardimaja lõpuks ikka ja jälle kokku kukkunud. Olen jõudnud arusaamale, et ainult järjepidevus ja nutikus võivad selle olukorra kunagi parkla ümbruse elanikele lahendada.