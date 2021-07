Audru–Tõstamaa–Nurmsi tee peaks valmima plaanitust varem

Audru–Tõstamaa–Nurmsi teel Audru ja Tõstamaa osavalla piiril on 7. juunist remonditud 13kilomeetrist lõiku. Foto on illustreriv. FOTO: Marko Saarm

Audru–Tõstamaa–Nurmsi teel Audru ja Tõstamaa osavalla piiril on 7. juunist remonditud 13kilomeetrist lõiku. Kuigi AS TREV-2 Grupp on sõlminud tellijaga remondilepingu kolmeks kuuks, avaldas ettevõtte projektijuht Karl Jaanson, et teeremont võtab sellest vähem aega.