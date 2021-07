Vaprus püstitas publikurekordi, kuid saunast Legionilt see ei päästnud

Tasub meenutada, et mullu kirjutas Vaprus enda nimele esiliiga publikurekordi, kui Summer Cupi avatseremoonia järel toimunud matšile Nõmme Unitediga elas kaasa 1749 pealtvaatajat. Lisamärkusena tuleb lisada, et pealtvaatajate arvu märgitakse protokolli 2009. aastast.

“Vastane kontrollis seda mängu selgelt. Teisel poolajal saime paremini hakkama, kuid kokkuvõttes peab tunnistama, et tasemevahe on sees. Kuid me pole sellega rahul ning teeme selle nimel tööd, et seda kindlasti kahandada,” hindas Pärnu Vapruse peatreener Taavi Midenbritt oma hoolealuste esitust.