35 aasta eest avas Pärnu rannas uksed esimene eraettevõte Nõukogudemaal

Kui praegu on uue kohviku teke igapäevane asi, siis nõukogude oludes oli tegemist millegi harva esinevaga, seda enam, et see polnud riigiasutus. “Mingit äri ei võinud teha, see oli karistatav,” tõdeb Lepp. Ometi äri ikkagi aeti: kasvatati kurke, sigu ja müüdi toodangut. Lepa selgituse kohaselt oli kõrvaltegevusega seotud selline nüanss, et isegi kui teenisid rohkem kui ametlikul töökohal, pidi seaduslik töökoht samuti olemas olema. “Kui ei olnud (töökohta, toim), siis igasugused ametnikud asusid tegelema sinuga,” meenutab ta valitsenud olusid.