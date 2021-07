“Keskendume sel korral isikule, kes on tuntavalt mõjutanud suvepealinna ilmet ja aidanud kaasa Pärnu kui modernse Läänemere-äärse kuurortlinna kujunemisele,” tutvustas dirigent Kaspar Mänd. Lisades, et kontsert juhatab sisse arhitektuuri ja muusika seostele pühendatud uue hooaja, mille avaakordid kõlavad 3. oktoobril Pärnu kontserdimajas.

Fakt, et tänavu möödub 140 aastat Siinmaa sünnist, andis Männi sõnutsi tõuke sel hooajal arhitektuurile ja muusikale keskenduda. “Arhitektuur kui tardunud muusika ja muusika kui elustunud arhitektuur on teada võrdlused, kuid kas seda võib öelda ka tänapäeval, kui nii üks kui teine on palju muutunud?” arutles ta.