“Tänu Toivo Nikopensiuse fanatismile on Paikuse enduuro nende aastakümnete jooksul üle elanud nii paremaid kui halvemaid aegu,” rääkis võidukihutamise peakohtunik Sulev Tõnisson. “Madalseisu aastatel tuli starti vaid paarkümmend sportlast, kuid meie võistluse tippajad on kahtlemata need korrad, kui saime korraldada Euroopa meistrivõistluste etappe.”