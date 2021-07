Gren jätkab Fortumi Baltikumi kütte- ja jahutusettevõtete varem osutatud teenustega. Omanike vahetus ja kaubamärgi nime muudatus ei mõjuta kliente, partnereid, muid sidusrühmi ega teenuste-toodete hinda. “Meie ettevõtted on Baltikumi energiaturul tegutsenud juba aastakümneid. Jätkame tegevust ja teenindame kõiki kliente samamoodi edasi. Meie pikaajalisem eesmärk on teenuseid laiendada ja kasvada koos klientidega veel rohelisemaks,” ütles Greni nõukogu esimees Matti Viljo.

Jätkamine uue nime all on esimene samm ettevõtte strateegias. Siht on hakata kaugkütte ja -jahutuse kõrval pakkuma tööstus- ja äriklientidele kliendikeskseid energialahendusi.