Kuumus ja kuivus annavad loodusele sügisese ilme

Kes on looduses veidi ringi liikunud, on küllap märganud, et mõnda paika oleks justkui septembrihõnguga kostitatud. Soe ja kuiv on peale kulupruunide kõrreliste võõbanud paljud kaselehed kollasteks. Mõnikord pole nii palju päikesekollaseid lehti isegi veel septembri keskpaigas. Ka noori haabu näib soe kimbutavat: paljud lehed on puul tõmbunud pruunikaks ja krõbisevaks.