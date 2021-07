Eelmisel aastal soovis festivali eestvedaja Elmar Trink sündmust natuke muuta ja teha nii, et sihtrühma moodustaksid koolinoored. “Festival olnuks suve esimene suurüritus, me oleksime saanud lastele näidata, kui tore pill on suupill,” rääkis ta.

Praegu on Pärnus ja mujal Eestis suupillimängijate järelkasvuga kehvad lood: siinse suupilliklubi Piccolo noorim liige on 21- ja vanim 99aastane, keskmine vanus tõuseb iga aastaga. “Meil on uuel õppeaastal plaanis alustada ühes Pärnu koolidest 5. klassist suupilliõpetusega, sest instrument iseenesest on ju väga lihtne,” avaldas Trink.