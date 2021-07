Rannas ratsutab maakonna tiim

Järgmisel nädalavahetusel Pärnu rannas toimuvateks takistussõidu võistluseks pandi kokku Team Pärnumaa, et tõsta esile kohalikke ratsasportlasi. FOTO: Kristhel Vaht

Suve suurimal ratsaspordi takistussõidu võistlusel 17.–18. juulini Pärnu rannaliival osalevad Eesti parimad ratsanikud, koondislased ja välisvõistlejad. Tänavuse Classic Pärnu ürituse teeb eriliseks see, et kokku on pandud Team Pärnumaa ehk siinsete parimate võistkond.