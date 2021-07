Mu tiir algab ajaloolise Ringi 1 soklikorruselt, kus ajast aega on pesitsenud mõnigi lokaal ja nüüd on ennast sisse seadnud omanäoline koht: kultuuribaar Volk, mis on nime saanud legendaarse muusiku, näitleja ning lavastaja Peeter Volkonski järgi. Volgi vägede juhataja Mihkel Tombergi kinnitusel on Volkonski paiga ristiisa staatusest teadlik ja valinud endast välja pildigi, mis baari seina kaunistama hakkab.